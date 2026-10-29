Тот случай, когда Samsung положила в комплект и зарядку, и чехол: представлен смартфон Samsung W27

Компания Samsung представила флагманский смартфон с индексом W27. Как и в случае с предыдущими моделями W-серии, новинка оказалась «люксовой» версией раскладушки Galazy Z Fold 8 Ultra. От исходника её отличает более «премиальный» дизайн с золотистыми вставками, а также расширенный комплект, в котором кроме прочего оказались блок питания и кевларовый чехол. Для сравнения, в коробке оригинального Z Fold 8 Ultra нет ни того, ни другого.

Технические параметры не изменились. Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, LTPO-экраны на 8 и 6,5 дюймов, батарея на 5000 мА*ч с поддержкой зарядки на 45/20 Ватт (проводная/беспроводная), тройная внешняя камера (главная на 200 МП, широкоугольная на 50 МП, телевик на 10 МП), два селфи-модуля на 10 МП, защита по стандарту IP48, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и система Android 17 с оболочкой OneUI 17.

Samsung W27, как и его предшественники, будет продаваться исключительно в Китае. Флагман в версиях 16/512 и 16/1024 оценили в 18999 и 21999 юаней (около 2850/3300 долларов или 237/275 тысяч рублей). Для сравнения, исходная модель стартовала с ценника в $2099 за версию 12/256.

Источник: MT