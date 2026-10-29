Телевизор больше не нужен? Представлен лазерный 4K RGB проектор XGIMI AURA 3

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Компания XGIMI (основана в 2013 году) представила на площадке «Кикстартер» линейку лазерных (отдельный лазерный источник для каждого основного цвета RGB) проекторов AURA серии 3. Модель AURA 3 Pro обеспечивает проекцию 4K на 120 Гц с яркостью 4100 люмен ISO, а AURA 3 Max — 5700 люмен ISO и собственному коэффициенту контрастности 8000:1. Подходит для светлых помещений, а цветовой охват 110% ВT.2020. Размер проекции 90-150 дюймов (в зависимости от положения), встроенная звуковая стерео система мощностью 80 Вт от Harman Kardon. Встроен Google TV и сертификация IMAX, HDR10.

Габариты корпуса 138 x 588 x 295 мм, верхняя защитная крышка линз моторизованная. Масса 8,9-9,4 кг в зависимости от версии. В комплекте пара очков для трехмерного изображения и пульт ДУ.

Порты устройства: HDMI x 3 (HDMI 2 и HDMI 3 поддерживают 4K 120 Гц; HDMI2 поддерживает eARC), USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, LAN x 1, оптический x 1, аудио x 1.

Стоимость AURA 3 Max (для спонсоров проекта на kickstarter.com) от 2399 долларов США. Отправки намечены в декабре текущего года.

Источник: kickstarter.com