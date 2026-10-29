Кроссовки Nike Shox R419 превратили в автомобильный концепт с амортизацией из 2000-х

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| Новость | Одежда и аксессуары

Nike и лондонский бренд Corteiz представили официальные изображения коллаборационной модели Shox R419 в расцветке Game Royal. Кроссовки, построенные на базе культовой модели Shox R4 2000 года, получили полностью переработанный верх с рельефными горизонтальными панелями под карбон и автомобильной стилистикой. Выпуск запланирован на конец 2026 года, цена составит 190 долларов.

Автор: Nike/Corteiz Источник: www.yankodesign.com

Силуэт сохранил фирменные механические колонны амортизации Shox в пятке. Новый верх отличают текстурированные рёбра, охватывающие носочную часть и боковые поверхности, а также карбоновые накладки, отсылающие к кузовным панелям спорткаров.

Автор: Nike/Corteiz Источник: www.yankodesign.com

На язычке размещён красный логотип «C» в шрифте оригинальных Shox и надпись CRTZ SHOX. Через полупрозрачное окно в пятке видна внутренняя маркировка R419. На стельке нанесены разноцветные графика двигателя.

Автор: Nike/Corteiz Источник: www.yankodesign.com

Модель выйдет сразу в трёх вариантах — Game Royal, чёрном и металлическом серебристом. Это продолжение сотрудничества Corteiz и Nike после релизов на базе Air Max 95 и Air Trainer Huarache. Параллельно ожидается линия одежды: футболки, спортивные костюмы, шорты и утилитарные жилеты, которые должны дополнять кроссовки.

Точная дата старта продаж пока не названа, но ориентир — праздничный сезон 2026 года. Продажи пройдут через Nike и собственные каналы Corteiz.

Источник: yankodesign

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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