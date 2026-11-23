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Американские специалисты пересмотрели требования к численности экипажа для будущей обитаемой базы на Марсе и сократили минимально необходимый штат со 110 до 22 человек. Новые данные получены сотрудниками Университета Джорджа Мейсона, которые разместили свое исследование ученых на платформе научных черновиков arXiv.

Многократное сокращение персонала базируется на обновленном подходе к логистике. Предыдущие расчеты строились вокруг идеи полной независимости поселенцев от Земли. Новая концепция предполагает, что колония на Марсе будет совмещать добычу полезных ископаемых на месте с получением регулярных грузовых миссий снабжения с родной планеты. Уменьшение первоначального экипажа снижает общую массу полезных грузов и сокращает финансовые затраты на запуск космических кораблей.

Чтобы выяснить, сколько человек нужно для базы на Марсе, исследователи запустили серию компьютерных симуляций длительностью в 28 марсианских лет, что эквивалентно примерно 53 земным годам. В виртуальную среду помещали коллективы размером от 10 до 170 астронавтов. Программа отслеживала шкалу здоровья каждого участника, его способность перерабатывать марсианский грунт и воду, а также умение ремонтировать системы жизнеобеспечения при внезапных сбоях. Погибших от истощения или аварий участников периодически заменяли новыми поселенцами с Земли.

Ключевым фактором выживания в космосе оказалась совместимость характеров. Разработчики внедрили в программный код параметры «Большой пятерки» — признанной в психологии системы оценки личности. Алгоритм анализировал, как на расход запасов и работоспособность влияют общительность, ответственность, любознательность, дружелюбие и нейротизм. Последний термин обозначает эмоциональную неустойчивость и подверженность панике в кризисных ситуациях.

Итоги моделирования подтвердили, что 22 специалиста способны поддерживать стабильную работу станции на протяжении десятилетий. При этом наиболее живучими оказались виртуальные астронавты с развитым качеством доброжелательности. Высокий уровень нейротизма у членов команды, напротив, приводил к конфликтам, неэффективной трате продовольствия и высокой смертности, что доказывает необходимость жесткого психологического отбора перед тем, как планировать реальный полет на Марс.

Источник: hi-tech