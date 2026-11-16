Тонкая плёнка выдержала давление 20 МПа: необычный материал готовят для Луны

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| Новость | Наука и космос

Инженеры Пенсильванского университета превратили обычную пластиковую плёнку Mylar в гибкую теплоизоляцию, способную выдерживать экстремальное сжатие. Экспериментальные образцы пережили десять циклов нагрузки около 20 МПа, не потеряв способности удерживать тепло. Материал может пригодиться при строительстве лунных баз, где утеплителю придётся выдерживать не только перепады температур, но и механические повреждения.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Разработка получила название HyLIFS. Она состоит из сотен тонких слоёв полиэфирной плёнки Mylar, которую используют в том числе для изготовления отражающих спасательных одеял. Некоторые слои дополнительно покрыли оксидом алюминия, чтобы повысить их жёсткость. В вакууме теплопроводность лучших образцов составила всего 2,2 мВт/(м·К) — показатель сопоставим с характеристиками современных вакуумных изоляционных материалов.

Проблема существующих утеплителей в том, что высокая эффективность не всегда сочетается с механической прочностью. Аэрогели, многослойная изоляция и вакуумные панели могут повреждаться при ударах и сжатии. HyLIFS должна решить эту проблему: плёнка остаётся гибкой, переносит значительную нагрузку и сохраняет теплоизоляционные свойства. Испытания показали, что даже после десяти циклов сжатия примерно до 20 МПа характеристики материала существенно не ухудшились.

Однако до использования на Луне ещё далеко. Сейчас исследователи изготавливают образцы площадью около одного квадратного сантиметра, укладывая плёнки вручную с помощью пинцетов. На создание одного образца уходят часы. Следующая задача — перейти к производству крупных листов и проверить, сохранят ли они прочность после многократных изгибов, ударов и истирания.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +112.40
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