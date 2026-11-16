Винил, Bluetooth 5.4 и запись на флешку: японцы создали необычный проигрыватель ORION

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Встроенные динамики обычно становятся слабым местом проигрывателей винила: их вибрации могут влиять на работу иглы. Японские разработчики решили эту проблему отдельной подвеской проигрывательного механизма и одновременно добавили устройству функции современной аудиосистемы.

Автор: ZUTOMAYO Источник: prtimes.jp

Модель ORION ZTMYR-01 разработали с нуля компании Doshisha и музыкальный проект ZUTOMAYO. Проигрыватель получил ременной привод, алюминиевый диск диаметром 30 см, S-образный тонарм и картридж Audio-Technica AT-3600L. Корпус изготовлен из MDF, а проигрывательный узел имеет независимую опору, которая уменьшает передачу вибраций от встроенной акустики.

Но винилом возможности устройства не ограничиваются. Bluetooth 5.4 позволяет принимать музыку со смартфона и передавать звук пластинок на беспроводные наушники. Кроме того, проигрыватель самостоятельно записывает виниловые дорожки на USB-флешку в формате MP3 с битрейтом 256 кбит/с. Для подключения внешней аппаратуры предусмотрены RCA-выходы с переключением LINE/PHONO.

Автор: ZUTOMAYO Источник: prtimes.jp

Мощность встроенного усилителя класса D достигает 20 Вт, а при воспроизведении пластинок составляет 16 Вт. Цена ORION ZTMYR-01 в Японии — 48 400 иен. Приём заказов завершится 30 ноября, первые поставки запланированы на апрель 2027 года. При превышении производственных возможностей часть покупателей получит проигрыватель в июле.

Источник: prtimes

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +112.40
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