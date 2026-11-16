20 лет разработки и ни одного полёта: американский космоплан готовится к дебюту

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| Новость | Наука и космос

Первый американский космоплан Dream Chaser получил разрешение FAA на возвращение с орбиты и посадку на аэродроме. При этом его первый космический полёт ещё впереди — Sierra Space рассчитывает отправить аппарат Tenacity в космос весной 2027 года. Разработка машины продолжается больше 20 лет, но до сих пор она проходила только наземные и воздушные испытания.

Автор: Sierra Space Источник: www.space.com

Разрешение действует пять лет и допускает до четырёх возвращений с орбиты ежегодно при неизменной конфигурации аппарата и профиле миссии. Посадку разрешили проводить на базе Ванденберг в Калифорнии. Для космоплана это принципиальное преимущество: вместо приводнения и поиска капсулы в океане он сможет самостоятельно сесть на обычную взлётно-посадочную полосу.

Tenacity имеет длину около 9 м и оснащён крыльями, которые складываются перед запуском. В космос его доставит ракета Vulcan Centaur. Первую миссию аппарат проведёт самостоятельно, без стыковки с МКС, проверяя работу систем на орбите и возможность возвращения на Землю.

Изначально NASA рассчитывало использовать Dream Chaser для регулярной доставки грузов на МКС. В 2016 году Sierra Nevada Corporation получила контракт как минимум на шесть беспилотных грузовых миссий, однако постоянные задержки сорвали первоначальные планы. Теперь компании предстоит доказать, что космоплан способен не только взлететь, но и выполнить самое необычное для космического корабля действие — вернуться на Землю и приземлиться как самолёт. Разрешение FAA снимает одно из препятствий, но до первого запуска Tenacity ещё предстоит завершить подготовку.

Источник: space.com

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +112.40
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