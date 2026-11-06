Суперъячейка над Небраской попала в объектив фотографа вместе с ночной молнией

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Над американским штатом Небраска фотографу Лаура Хедиен удалось запечатлеть суперъячейку — мощную грозовую систему с вращающимся воздушным потоком. На снимке молния рассекает тёмную облачную массу, подсвечивая отдельные участки грозового фронта. Фотография вошла в короткий список международного конкурса Weather Photographer of the Year 2026.

Суперъячейки считаются одними из самых опасных типов гроз. В отличие от обычных грозовых облаков, они содержат устойчивый вращающийся восходящий поток воздуха, который поддерживает развитие системы в течение длительного времени. Такие образования способны сопровождаться крупным градом, шквалистым ветром и торнадо.

Особенно хорошо на снимке видна полочная облачность (shelf cloud) — вытянутая низкая структура вдоль переднего края грозы. Она образуется, когда холодный воздух опускается из грозовой системы и растекается у поверхности земли, вытесняя вверх тёплый влажный воздух. За таким облачным фронтом могут следовать сильные ливни и порывистый ветер. Фотография вошла в число 30 работ, отобранных жюри из более чем 5500 заявок на конкурс 2026 года.

Источник: rmets