Суперъячейка над Небраской попала в объектив фотографа вместе с ночной молнией

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| Новость | Наука и космос

Над американским штатом Небраска фотографу Лаура Хедиен удалось запечатлеть суперъячейку — мощную грозовую систему с вращающимся воздушным потоком. На снимке молния рассекает тёмную облачную массу, подсвечивая отдельные участки грозового фронта. Фотография вошла в короткий список международного конкурса Weather Photographer of the Year 2026.

Автор: Лаура Хедиен Источник: www.rmets.org

Суперъячейки считаются одними из самых опасных типов гроз. В отличие от обычных грозовых облаков, они содержат устойчивый вращающийся восходящий поток воздуха, который поддерживает развитие системы в течение длительного времени. Такие образования способны сопровождаться крупным градом, шквалистым ветром и торнадо.

Особенно хорошо на снимке видна полочная облачность (shelf cloud) — вытянутая низкая структура вдоль переднего края грозы. Она образуется, когда холодный воздух опускается из грозовой системы и растекается у поверхности земли, вытесняя вверх тёплый влажный воздух. За таким облачным фронтом могут следовать сильные ливни и порывистый ветер. Фотография вошла в число 30 работ, отобранных жюри из более чем 5500 заявок на конкурс 2026 года.

Источник: rmets

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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