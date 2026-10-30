Стриминги не вытеснили телевидение, они начали делить с ним сериалы

Стриминговые сервисы не заменили обычное телевидение, а выстроили с ним партнёрские отношения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Аликанте (University of Alicante), изучив 325 сериалов, вышедших в Испании с 2020 по 2024 год. Телеканалы и восемь крупнейших платформ страны всё чаще совместно снимают проекты, обмениваются контентом и подключают друг друга к его распространению. Работа опубликована в журнале Communication & Society.

Авторы исследования, докторант Хорхе Абад (Jorge Abad) и преподаватель кафедры коммуникации и социальной психологии доктор Татьяна Идальго (Tatiana Hidalgo), разобрали 191 сериал, 51 мини-сериал и 83 документальных сериала. Больше двух третей из них, 222 проекта, платформы выложили сразу целым сезоном. Ещё 102 выходили по одной серии в неделю, а два использовали смешанную схему. Netflix в основном делает ставку на выход всего сезона целиком. Movistar+ всё чаще переходит на еженедельный график, а Atresplayer почти полностью придерживается формата «одна серия в неделю». Prime Video, HBO Max и Disney+ сочетают оба подхода.

Сериалы с еженедельным выходом в среднем получили 6,8 балла на IMDb и Filmaffinity, а выложенные целиком набрали 6,6. По мнению авторов, при поэтапном показе зрители сильнее вовлекаются в историю и выше оценивают сюжет.

Более 40 сезонов связаны с совместным производством телеканалов и платформ. Исследователи объясняют, что такие схемы позволяют делить расходы и риски, а также продлевать коммерческую жизнь проекта. Телевидение при этом остаётся главным окном, которое привлекает внимание к сериалу, придаёт ему вес и создаёт ощущение события. Когда проект после эфира попадает на платформу, он находит новых зрителей. Обратный путь, с платформы на телеканал, такого же эффекта на эфирной аудитории не гарантирует.

Платформы сохраняют собственные бренды, но, как отмечают авторы, всё гибче подходят к тому, как распределять показ проекта между эфиром и онлайном.

Источник: Phys.org