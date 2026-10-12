Спутниковые данные подтвердили человеческий след в изменении климата

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| Новость | Наука и космос

Новый обзор учёных показывает, что доказательства антропогенного глобального потепления стали сильнее: «отпечаток» человека виден в вертикальной структуре температуры атмосферы и подтверждается спутниковыми наблюдениями.

Обзор подготовил климатолог Бенджамин Сантер вместе с коллегами. Он анализирует не новое измерение, а уже опубликованные данные и выводы предыдущих исследований.

Ключевой аргумент — вертикальный профиль температуры атмосферы. При потеплении из-за парниковых газов нижний слой, тропосфера, нагревается, а стратосфера над ним охлаждается.

Автор: kjpargeter Источник: www.magnific.com

Такой рисунок нельзя объяснить только естественной изменчивостью климата. Он соответствует прогнозам, которые учёные делали ещё десятилетия назад.

Спутниковые наблюдения подтверждают этот «отпечаток». Они показывают, что изменения температуры в разных слоях атмосферы согласуются с ростом концентрации CO2 и других парниковых газов.

Авторы подчёркивают, что это не единственное доказательство. Похожие сигналы видны и в других климатических показателях, включая температуру поверхности и океана.

Обзор также указывает, что выводы о роли человека в изменении климата не зависят от одной модели или одного набора данных. Они подтверждаются несколькими независимыми источниками.

Публикация появилась на фоне споров вокруг отчёта Министерства энергетики США, который, по мнению ряда учёных, занижал роль человека в изменении климата. Авторы обзора считают, что такие оценки не учитывают весь массив доказательств.

Работа не предлагает новых политических мер. Её задача — показать, насколько устойчивы научные данные о связи между выбросами парниковых газов и глобальным потеплением.

Источник: Phys.org

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