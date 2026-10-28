Конь, застывший в последнем галопе: в Египте нашли захоронение боевого животного возрастом 3200 лет

Археологи нашли в Египте почти целый скелет боевого коня возрастом около 3200 лет, похороненного в необычной позе, словно он продолжает мчаться в колеснице. Останки обнаружили при раскопках древней крепости Телль-эль-Абкайн в дельте Нила. Рядом сохранились детали колесничной упряжи из алебастра и известняка. Находка позволяет изучить роль лошадей в военном деле Древнего Египта.

Крепость построили в эпоху Нового царства, когда египетские правители защищали западные рубежи от нападений ливийских племён. Лошади в тот период были важным ресурсом армии и знати: их прежде всего использовали для колесниц, а не для верховой езды. При этом захоронения лошадей в Египте встречаются редко, поэтому почти полный скелет с сохранившимися элементами упряжи представляет особую ценность для археологов.

Размеры животного указывают на лошадь среднего роста. Исследователи предполагают, что её могли использовать в военных походах, для обучения или в качестве тяглового животного для колесницы. Особое погребение говорит о высоком статусе коня, однако имя его владельца пока неизвестно. В той же крепости археологи нашли другие свидетельства военной и повседневной жизни египтян, включая оружие, украшения, керамику и каменные плиты с изображениями пленников.

Источник: popularmechanics