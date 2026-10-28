Наушники Huawei FreeClip 2 получили вдвое более мощный бас и ИИ-процессор

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| Новость | Аудио и звук

Huawei превратила FreeClip 2 в яркий двухцветный аксессуар, сохранив открытую конструкцию наушников и добавив сменные декоративные кольца. Новая версия поступила в продажу в Китае по цене 1299 юаней (около $195). При этом устройство интересно не только внешностью: наушники получили 10,8-мм излучатели, которые, по заявлению производителя, вдвое увеличивают громкость и мощность низких частот по сравнению с первым поколением FreeClip.

Автор: Huawei Источник: www.gizmochina.com

Наушники выпускаются в трёх цветовых сочетаниях: красном с жёлтым, синем с жёлтым и красном с синим. Комплект дополняют жёлтый зарядный футляр и три сменных кольца в тон корпусу. Конструкция C-bridge охватывает ушную раковину, не закрывая слуховой канал. Каждый наушник весит около 5,1 г, а защита IP57 позволяет не опасаться пыли и воздействия воды в предусмотренных стандартом пределах.

За обработку звука отвечает аудиочип Huawei третьего поколения с нейропроцессором NPU. Компания заявляет о десятикратном росте вычислительной мощности относительно оригинальных FreeClip. Модель поддерживает кодек L2HC, адаптивную регулировку громкости, улучшение разборчивости голоса и пространственное аудио с отслеживанием движений головы. Задержку такого отслеживания удалось сократить на 40%.

На одном заряде FreeClip 2 работают до девяти часов, а с учётом зарядного футляра ёмкостью 537 мА·ч автономность достигает 38 часов. Десятиминутная подзарядка обеспечивает до трёх часов прослушивания музыки. Среди дополнительных возможностей — голосовой ИИ-помощник HarmonyOS, управление отдельными функциями движениями головы и перевод речи. В Китае на старте продаж действует скидка 50 юаней, снижающая цену до 1249 юаней.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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