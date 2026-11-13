С возрастом уши предательски увеличиваются — учёные объяснили странный процесс

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| Новость | Наука и космос

Человеческие уши продолжают увеличиваться даже после того, как организм давно завершил рост. За 50 лет длина ушной раковины может прибавить около 1,1 см. Учёные выяснили, что дело не только в растяжении мочек: с возрастом меняется и сама структура хряща.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Исследование, опубликованное в British Medical Journal в 1995 году, показало, что уши удлиняются в среднем на 0,22 мм ежегодно. Другая работа выявила увеличение их окружности примерно на 0,51 мм в год. Это объясняет, почему у многих пожилых людей ушные раковины заметно крупнее, чем в молодости.

Причина связана с постепенной перестройкой тканей. Эластичные волокна хряща теряют упорядоченность, становятся менее прочными и частично разрушаются. Одновременно под действием силы тяжести растягиваются мягкие ткани и мочки. В результате уши не просто меняют форму, но и становятся длиннее.

Исследователи также обнаружили, что возрастные изменения затрагивают мужчин и женщин, хотя у мужчин увеличение выражено сильнее. Получается, что уши продолжают меняться десятилетиями после остановки общего роста организма. И хотя этот процесс считается естественной частью старения, его точные механизмы учёные пока не установили.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
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