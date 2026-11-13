С возрастом уши предательски увеличиваются — учёные объяснили странный процесс

Человеческие уши продолжают увеличиваться даже после того, как организм давно завершил рост. За 50 лет длина ушной раковины может прибавить около 1,1 см. Учёные выяснили, что дело не только в растяжении мочек: с возрастом меняется и сама структура хряща.

Исследование, опубликованное в British Medical Journal в 1995 году, показало, что уши удлиняются в среднем на 0,22 мм ежегодно. Другая работа выявила увеличение их окружности примерно на 0,51 мм в год. Это объясняет, почему у многих пожилых людей ушные раковины заметно крупнее, чем в молодости.

Причина связана с постепенной перестройкой тканей. Эластичные волокна хряща теряют упорядоченность, становятся менее прочными и частично разрушаются. Одновременно под действием силы тяжести растягиваются мягкие ткани и мочки. В результате уши не просто меняют форму, но и становятся длиннее.

Исследователи также обнаружили, что возрастные изменения затрагивают мужчин и женщин, хотя у мужчин увеличение выражено сильнее. Получается, что уши продолжают меняться десятилетиями после остановки общего роста организма. И хотя этот процесс считается естественной частью старения, его точные механизмы учёные пока не установили.

Источник: iflscience