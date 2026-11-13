Авиакомпания Global Airlines с одним подержанным самолетом Airbus A380 ликвидирована

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| Новость | Авто и транспорт

Авиакомпанию-стартап Global Airlines можно назвать «странной» по ряду причин. Одна из них, безусловно, заключается в том, что весь ее флот состоял из единственного бывшего в употреблении Airbus A380, который ранее эксплуатировался авиакомпанией China Southern.

Автор: dosnomadasmas Источник: dosnomadasmas.com

Теперь проект на грани закрытия: как следует из публичных реестров Великобритании, 4 ноября 2026 года суд удовлетворил ходатайство о ликвидации компании, поданное еще 29 мая 2026 года. Решение было обнародовано с обычной задержкой — примерно через неделю.

История этого стартапа была весьма бурной. Его основал тревел-инфлюенсер и создатель онлайн-турагентства Holiday Swap Джеймс Асквит. В разное время в руководство компании входил, в частности, основатель известной видеоплатформы Том Стокли. А в середине 2026 года директором стал предприниматель в сфере фитнеса Дилан Саламон.

Поскольку у Global Airlines не было собственного сертификата эксплуатанта, рейсы на A380 выполнялись португальской чартерной авиакомпанией Hi-Fly в рамках соответствующего соглашения. Весной 2025 года, после выполнения в общей сложности всего 4 рейсов, широкофюзеляжный лайнер был снова выведен из эксплуатации и поставлен на длительную стоянку. Причиной стала необходимость проведения масштабных работ по техническому обслуживанию Airbus A380, стоимость которых исчисляется миллионами долларов.

Основатель компании Джеймс Асквит объяснял многомесячный простой задержками с записью на проведение этого технического обслуживания. Ещё несколько месяцев назад Асквит обещал, что авиакомпания начнёт выполнять рейсы на Мальдивы до конца 2026 года. Однако к тому моменту никакого прогресса в проведении необходимых работ по техническому обслуживанию воздушного судна достигнуто не было.

Даже если Global Airlines решит оспорить нынешнее судебное решение, крайне маловероятно, что A380 с регистрационным номером 9H-GLOBL когда-либо снова поднимется в воздух в интересах этой авиакомпании. По сей день он остаётся в аэропорту Тарб — Лурд.

Источник: One mile at a time

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Автор avia_news Рейтинг +4.10
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