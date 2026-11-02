Ровесник Вселенной: в центре Млечного Пути обнаружили звездное скопление возрастом 13,4 миллиарда лет

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Астрономы определила точный возраст шарового скопления вблизи центра Млечного Пути: объекту VVV CL001 около 13,4 миллиарда лет. Это делает его одним из древнейших звездных скоплений нашей галактики, возникшим спустя примерно 400 миллионов лет после Большого взрыва. Препринт исследования под руководством Хулио Оливареса Карвахаля опубликован на сервере arXiv и принят к печати журналом Astronomy & Astrophysics.

Где находится древнее скопление CL001 и как его изучали: (a) Панорама Млечного Пути в видимом свете (снимок ESO / Серж Брюнье). Прямоугольником отмечено местоположение звездного скопления CL001 на общей карте Галактики. (b) Обзор окрестностей CL001 в инфракрасном диапазоне (данные обзора VVV). В центре расположено само скопление CL001, а рядом с ним видно более массивное соседнее скопление UKS-1. Цветными рамками показаны области наблюдения инструментов, данные которых ученые использовали в работе: синяя линия — зона обзора камеры DECam в оптическом диапазоне (выходит за границы снимка); золотистый пунктир (2012 год) и красная линия (2023 год) — съемка инфракрасной камеры FourStar (разворот рамок показывает, как менялась ориентация инструмента в разные годы наблюдений); розовый контур — поле зрения инфракрасной камеры WFC3 космического телескопа «Хаббл» (HST). (c) Детальный цветной инфракрасный снимок скопления CL001, составленный из кадров камеры FourStar (в фильтрах J, H и Ks). Внутри него контуром дополнительно очерчен участок, детально запечатленный «Хабблом».
Где находится древнее скопление CL001 и как его изучали: (a) Панорама Млечного Пути в видимом свете (снимок ESO / Серж Брюнье). Прямоугольником отмечено местоположение звездного скопления CL001 на общей карте Галактики. (b) Обзор окрестностей CL001 в инфракрасном диапазоне (данные обзора VVV). В центре расположено само скопление CL001, а рядом с ним видно более массивное соседнее скопление UKS-1. Цветными рамками показаны области наблюдения инструментов, данные которых ученые использовали в работе: синяя линия — зона обзора камеры DECam в оптическом диапазоне (выходит за границы снимка); золотистый пунктир (2012 год) и красная линия (2023 год) — съемка инфракрасной камеры FourStar (разворот рамок показывает, как менялась ориентация инструмента в разные годы наблюдений); розовый контур — поле зрения инфракрасной камеры WFC3 космического телескопа «Хаббл» (HST). (c) Детальный цветной инфракрасный снимок скопления CL001, составленный из кадров камеры FourStar (в фильтрах J, H и Ks). Внутри него контуром дополнительно очерчен участок, детально запечатленный «Хабблом».
Автор: J. Olivares Carvajal et al. Источник: phys.org

Скопление VVV CL001 находится в созвездии Стрельца в районе галактического балджа — центральной области Млечного Пути. Изучение данного объекта долгое время осложнялось оптическим поглощением: облака межзвездной пыли ослабляют его видимый свет примерно в 5000 раз. Впервые скопление зафиксировали в инфракрасном диапазоне в рамках обзора Vista Variables in the Via Lactea (VVV). Прежние оценки указывали на возраст около 12 миллиардов лет, но они опирались на спектроскопию лишь нескольких звезд без надежного доступа к точке поворота главной последовательности.

Чтобы преодолеть влияние пылевой завесы, авторы объединили глубокие инфракрасные снимки с камеры FourStar 6,5-метрового телескопа Magellan Baade в Чили и данные космического телескопа Hubble. Для калибровки расстояния исследователи также использовали оптические измерения инструмента DECam и астрометрию космического телескопа Gaia. С помощью алгоритма плотностной кластеризации HDBSCAN астрономы отделили подтвержденные звезды скопления от плотного звездного фона галактического центра.

Оценка расстояния и возраста проводилась методом сопоставления звезд горизонтальной ветви и точки поворота главной последовательности с наборами теоретических изохрон. Дистанция до VVV CL001 составила 7,34 +- 0,46 килопарсека (около 24 000 световых лет), а возраст — 13,4 +- 0,4 миллиарда лет. Металличность оказалась крайне низкой: показатель [Fe/H] равен -2,2 dex, что соответствует концентрации железа в 160 раз ниже солнечной. Моделирование орбиты с помощью кода OrbIT подтвердило кинематическую связь скопления с балджем. Совокупность характеристик свидетельствует о том, что VVV CL001 сформировалось в эпоху первоначального зарождения Млечного Пути.

Источник: arxiv.org

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