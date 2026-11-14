Полное солнечное затмение 2 августа 2027 года продлится до 6 минут 23 секунд

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| Новость | Наука и космос

2 августа 2027 года полное солнечное затмение пройдёт через юг Испании, Северную Африку, Ближний Восток и северо-восток Сомали. В точке максимального затмения на юге Египта полная фаза продлится 6 минут 23 секунды — это самое продолжительное полное затмение, которое можно будет наблюдать с суши до 2114 года.

Лунная тень начнёт движение в Атлантическом океане, пересечёт Гибралтарский пролив и выйдет на сушу в южной Испании и северном Марокко. Затем полоса полного затмения пройдёт через Алжир, Тунис, Ливию и Египет, пересечёт Красное море, Саудовскую Аравию, Йемен, Аденский залив и северо-восточную часть Сомали, после чего завершится над Индийским океаном.

Автор: kjpargeter Источник: www.magnific.com

В Луксоре, Египет, полная фаза будет длиться около 6 минут 19 секунд. Максимальная продолжительность — 6 минут 24 секунды — ожидается примерно в 50 км к востоку от города. В этот момент Солнце поднимется более чем на 80 градусов над горизонтом, поэтому затменное светило окажется почти в зените.

В Испании полная фаза будет короче. В Тарифе, провинция Кадис, она продлится 4 минуты 40 секунд, а в Альхесирасе — 4 минуты 29 секунд. Тем не менее южные районы страны удобнее для наблюдения: там развита транспортная инфраструктура, больше вариантов размещения и легче сменить точку наблюдения, если прогноз погоды ухудшится.

Полное затмение будет видно только внутри узкой полосы лунной тени. Вне её, в том числе на большей части Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии, Солнце будет частично закрыто Луной. Во время всех частных фаз наблюдение возможно только через сертифицированные солнечные фильтры; без защиты можно смотреть на Солнце лишь в период полной фазы, когда его яркий диск полностью закрыт Луной.

Источник: Dailygalaxy

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