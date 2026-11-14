Китай планирует состыковать Mengzhou и Lanyue на орбите Луны

Китай раскрыл схему первой пилотируемой лунной экспедиции: два корабля Long March 10 выведут на лунную орбиту пилотируемый аппарат Mengzhou и лунный модуль Lanyue, после чего они состыкуются. Два члена экипажа перейдут в Lanyue, совершат посадку на Луну и затем вернутся в Mengzhou для полёта на Землю.

По словам заместителя главного планировщика китайской пилотируемой космической программы Ван Сяна, старты состоятся с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Один запуск доставит Mengzhou, второй — Lanyue. После выхода на заданные орбитальные позиции аппараты должны сблизиться и состыковаться в окололунном пространстве.

После стыковки два астронавта из трёх перейдут в Lanyue. Лунный модуль отделится от Mengzhou и с помощью двигателей совершит мягкую посадку на поверхность. Там экипаж сможет провести научные работы, а затем стартовать обратно на лунную орбиту и состыковаться с Mengzhou для возвращения на Землю.

Схема с двумя запусками и стыковкой на орбите Луны позволяет не выводить одновременно экипаж и посадочный модуль одной сверхтяжёлой ракетой. При этом она требует точной координации двух аппаратов и успешного выполнения двух стыковок: перед посадкой и после взлёта с поверхности.

До пилотируемого полёта Китай планирует провести беспилотную проверку ключевых операций. В неё войдут запуск, выход на лунную орбиту, стыковка с Mengzhou, посадка и пребывание на поверхности, старт с Луны и повторная стыковка. Официальной даты пилотируемой миссии в опубликованных материалах нет; ранее китайская сторона заявляла о цели высадить астронавтов на Луну до 2030 года.

Источник: Techno-science.net