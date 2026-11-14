Батарея в форме фляги: Pashley показала электрическую версию мини-вело Skyline

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| Новость | Авто и транспорт

Pashley представила Skyline E, электрическую версию мини-вело Skyline со стальной рамой и 20-дюймовыми колёсами. Помощь при движении обеспечивает система Mahle XS с мотором X30 в заднем колесе, а аккумулятор выполнен в форме фляги и устанавливается во флягодержатель на подседельной трубе.

Автор: Pashley Источник: www.velodisco.com

По данным компании, аккумулятор можно снять за несколько секунд и зарядить в офисе, кафе или дома. Вместе с базой Energy Hub он работает как пауэрбанк для зарядки других устройств.

Skyline E выпускают в двух сборках. Trail оснащена широким прямым рулём и шинами с крупным протектором Schwalbe Smart Sam, а Gravel рулём типа «баран» и шинами Schwalbe Billy Bonkers. Рама принимает шины шириной до 2,3 дюйма, на ней много креплений для сумок, в том числе для байкпакинга.

Автор: Pashley Источник: www.pashley.co.uk

Рама спаяна вручную из труб Reynolds 725, 631 и 525 в английском Стратфорде-на-Эйвоне. Колёса на двойных алюминиевых ободах Pashley собирает сама, спереди стоит втулка Shimano Centerlock.

Трансмиссия Shimano CUES на 10 скоростей со звездой на 42 зуба, тормоза гидравлические дисковые Shimano Altus. Велосипед выпускают в размерах S, M и L и трёх цветах: Earl Grey, Bottle Green и Mustard Yellow.

Автор: Pashley Источник: www.pashley.co.uk

В Великобритании Skyline E в базовой конфигурации оценён в 2695 фунтов.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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