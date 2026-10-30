Почему рыбы не сталкиваются в стае: учёные обнаружили неожиданное правило

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| Новость | Наука и космос

Рыбы в стае ориентируются преимущественно на одну соседку, а не пытаются одновременно отслеживать всех окружающих. К такому выводу пришли учёные, изучившие поведение живой рыбы в компании виртуальных сородичей. Эксперимент показал, что для согласованного движения группы достаточно постоянно выбирать наиболее влиятельного соседа, причём этот ориентир меняется по мере перемещения рыб.

Автор: chatgpt Источник: chatgpt.com

Исследователи под руководством Ги Теразула из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) использовали красноносую тетру. Рыбу помещали в специальную установку виртуальной реальности: она свободно плавала в ёмкости, а изображения четырёх виртуальных рыб проецировались на окружающие стенки. Поведением цифровых особей управляли по разным алгоритмам: одни ориентировались на одного или двух наиболее влиятельных соседей, другие учитывали движения всей группы.

Каждый вариант проверяли в восьми часовых экспериментах, одновременно записывая перемещения живой рыбы. Самое показательное различие обнаружилось при анализе резких поворотов. Траектории плавания могли выглядеть похожими при разных алгоритмах, но повороты настоящей тетры совпадали с компьютерной моделью только тогда, когда виртуальная рыба следовала за одним наиболее влиятельным соседом.

Важную роль играет не постоянный лидер стаи, а меняющаяся сеть социальных связей. По мере движения рыб наиболее влиятельный сосед может меняться, и остальные корректируют поведение вслед за ним. Это объясняет, как группа сохраняет согласованность без единой особи, которая постоянно управляет её движением.

Источник: phys.org

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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