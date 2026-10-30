Почему рыбы не сталкиваются в стае: учёные обнаружили неожиданное правило

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Рыбы в стае ориентируются преимущественно на одну соседку, а не пытаются одновременно отслеживать всех окружающих. К такому выводу пришли учёные, изучившие поведение живой рыбы в компании виртуальных сородичей. Эксперимент показал, что для согласованного движения группы достаточно постоянно выбирать наиболее влиятельного соседа, причём этот ориентир меняется по мере перемещения рыб.

Исследователи под руководством Ги Теразула из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) использовали красноносую тетру. Рыбу помещали в специальную установку виртуальной реальности: она свободно плавала в ёмкости, а изображения четырёх виртуальных рыб проецировались на окружающие стенки. Поведением цифровых особей управляли по разным алгоритмам: одни ориентировались на одного или двух наиболее влиятельных соседей, другие учитывали движения всей группы.

Каждый вариант проверяли в восьми часовых экспериментах, одновременно записывая перемещения живой рыбы. Самое показательное различие обнаружилось при анализе резких поворотов. Траектории плавания могли выглядеть похожими при разных алгоритмах, но повороты настоящей тетры совпадали с компьютерной моделью только тогда, когда виртуальная рыба следовала за одним наиболее влиятельным соседом.

Важную роль играет не постоянный лидер стаи, а меняющаяся сеть социальных связей. По мере движения рыб наиболее влиятельный сосед может меняться, и остальные корректируют поведение вслед за ним. Это объясняет, как группа сохраняет согласованность без единой особи, которая постоянно управляет её движением.

Источник: phys.org