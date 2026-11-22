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Казахстан постепенно выводит из боевого состава советские военно-транспортные самолёты Ан-12 и заменяет их китайскими Shaanxi Y-9E. К 2026 году в ВВС республики осталось всего два Ан-12 — большую часть машин ранее списали или передали в гражданский сектор из-за выработки ресурса, высокой стоимости обслуживания и сложностей с поиском запчастей.

В конце ноября первый Y-9E перелетел из КНР на авиабазу в Алматы. В Казахстане пояснили, что поставка — часть запланированного обновления авиапарка: новое воздушное судно расширит возможности по транспортировке грузов.

Y-9E представляет собой глубокую модернизацию платформы Ан-12, но с рядом улучшений: у него современные двигатели с повышенной топливной эффективностью, обновлённая авионика и «стеклянная кабина» с многофункциональными дисплеями. Это упрощает переобучение экипажей и технического персонала. По своим параметрам Y-9E будет находиться между уже используемыми в республике C-295 и Airbus A400M. Обновление транспортного крыла идёт системно: ранее Казахстан отказался от закупки российских Ил-76МД-90А в пользу европейских Airbus A400M.

Источник: Первый технический