Компания Xiaomi выпустила в России серию смартфонов REDMI Note 17, рассчитанную на шестилетний цикл эксплуатации без потери емкости батареи и замедления работы системы. В семейство вошли три аппарата: REDMI Note 17, REDMI Note 17 Pro 5G и впервые представленная модификация REDMI Note 17 Pro Max 5G. Все устройства получили кремний-углеродные элементы питания и шестилетнюю программу обновлений систем безопасности.

Впервые вышедший в этой линейке смартфон REDMI Note 17 Pro Max 5G оборудован аккумулятором на 10 000 мАч, рассчитанным на трое суток автономной работы. Восполнение энергии происходит через адаптер мощностью 100 ватт, где 20 минут подключения к сети дают заряд на день работы. Гаджет весит 229,5 грамма при толщине 8,57 миллиметра. Внутри установлен процессор Snapdragon 6 Gen 5, 8 гигабайт оперативной памяти и накопитель объемом до 512 гигабайт. Для фото и видео предусмотрена тыльная камера на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей для панорамных снимков и фронтальный сенсор на 32 мегапикселя.

Версия REDMI Note 17 Pro 5G базируется на 4-нанометровом чипе Snapdragon 6s Gen 4 и оснащена батареей емкостью 8340 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки. Оперативную память устройства можно программно увеличить до 24 гигабайт за счет встроенного хранилища. Оба аппарата с приставкой Pro имеют идентичные экраны диагональю 17,35 сантиметра (6,83 дюйма) с частотой обновления 120 герц и яркостью 3500 нит. Их корпуса защищены по промышленному стандарту IP69K: техника переносит трехсуточное нахождение под водой на двухметровой глубине, воздействие высокотемпературных струй воды и падения с высоты до трех метров благодаря внутренним амортизирующим элементам.

Младшая модель REDMI Note 17 отличается увеличенным до 17,75 сантиметра (6,99 дюйма) AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1800 нит. Емкость ее аккумулятора составляет 7700 мАч при мощности зарядки 45 ватт. Аппаратная платформа включает процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2, 8 гигабайт оперативной памяти и хранилище на 256 гигабайт со слотом для карт памяти. Защита корпуса от влаги соответствует классу IP65, что оберегает электронику от дождя и направленных брызг.

Каждая модель линейки REDMI Note 17 способна отдавать энергию другим устройствам по проводу со скоростью от 22,5 до 27 ватт, заменяя собой портативный аккумулятор. Смартфоны Xiaomi уже поступили в российскую розницу. Покупателям серии REDMI Note 17 до 31 октября предоставляется двухлетняя гарантия, трехлетняя программа бесплатной замены аккумулятора и полугодовая страховка на замену разбитого дисплея.

Источник: 4pda