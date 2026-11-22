АО «Центр автономных роботизированных систем» монтирует действующий лётный экземпляр транспортной амфибии «Меридиан». Инженеры изготовили и состыковали главные узлы — установили корпус, крылья и оперение. Сейчас монтируется управление, завершается работа над фюзеляжем и шасси. После тестирования на земле запланирован полёт, который на начальном этапе выполнит лётчик-испытатель, а уже затем разработчики намерены перейти на полностью автономное управление.

«Меридиан» — первая в России беспилотная воздушная система амфибийного типа: она сможет взлетать и садиться не только на подготовленные и грунтовые полосы, но и на воду. Это делает её особенно полезной для использования в удалённых регионах, Арктике и в случае возникновения ЧС. Амфибия рассчитана на перевозку грузов весом до 0,7 т в отдельном блоке в 5,5 кубометров. Кроме логистики, аппарат планируют использовать для изучения льда, водоемов земного рельефа, поисково-спасательных работ.

Силовой агрегат, БРЭО — производства РФ. Перед сборкой полноразмерного образца ЦАРС провёл испытания на воде, в том числе с применением катапульты. По итогам тестов конструкцию доработали с учётом рекомендаций специалистов ЦАГИ.

Источник: aviation21