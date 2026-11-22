Google Fitbit Edge и WHOOP 4.0 предлагают принципиально разные способы контроля физической активности. Первый объединяет возможности фитнес-браслета и умных часов, тогда как второй сосредоточен на непрерывном мониторинге организма, качестве сна и восстановлении после тренировок.

У Fitbit Edge есть 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей, встроенные GPS и Galileo, а также поддержка более 50 спортивных режимов. Браслет весит 17,7 г без ремешка и способен работать до семи дней без подзарядки. Пятиминутная зарядка обеспечивает до суток автономности. WHOOP 4.0 обходится без экрана и собственного GPS, используя смартфон для записи маршрутов. Его автономность достигает пяти дней.

Различается и подход к анализу здоровья. Fitbit Edge отслеживает пульс, насыщение крови кислородом, вариабельность сердечного ритма, сон и температуру кожи. Устройство также поддерживает ЭКГ и уведомления о нарушениях сердечного ритма. WHOOP 4.0 делает больший акцент на показателях HRV, частоте дыхания, тренировочной нагрузке и восстановлении. Система помогает оценивать, насколько организм готов к очередной интенсивной тренировке, а данные доступны через мобильное приложение.

При этом преимущество Fitbit Edge не означает, что он полностью заменяет специализированный трекер WHOOP. Google предлагает более универсальное устройство с экраном, навигацией и спортивными инструментами, а WHOOP ориентирован на пользователей, которым важнее анализ физиологических показателей и тренировочного стресса. Fitbit Edge стоит от $179,99, причём часть расширенных возможностей требует подписки Google Health Premium. У WHOOP доступ к аналитике также связан с платным членством, поэтому сравнивать устройства только по стоимости корпуса некорректно.

Источник: gizmochina