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Учёные из Университета Южного Иллинойса в Карбондейле разработали способ получать питательные вещества из пластиковых отходов с помощью микроорганизмов. Технология может помочь снабжать экипажи дальних космических экспедиций, где доставка продовольствия с Земли ограничена массой груза и длительностью полёта. Одновременно она предлагает способ перерабатывать пластик в продукт с потенциальной пищевой ценностью.

В основе метода — полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого производят бутылки и другую упаковку. Под воздействием высокой температуры и давления пластик расщепляют на более простые углеродсодержащие соединения. Затем генетически модифицированные дрожжи перерабатывают полученное сырьё, синтезируя питательные компоненты, включая белки и жиры.

Полученную смесь превращают в продукт под названием μBites — небольшие изделия, напоминающие печенье. Для формирования используют пищевые добавки и 3D-печать. Первые испытания подтвердили безопасность образцов на начальном этапе проверки, однако это ещё не означает, что продукт одобрен для употребления людьми: исследователи добиваются разрешения на проведение дегустационных испытаний.

В проекте также совершенствуют пищевой состав и вкус μBites. Учёные модифицировали дрожжи так, чтобы они производили ванилин из растительной биомассы, а другие микроорганизмы преобразовывали этиленгликоль из ПЭТ в бета-каротин, который организм человека может превращать в витамин A.

Пока технология остаётся экспериментальной: до практического применения в космосе предстоит проверить безопасность продукта для человека и возможность наладить стабильное производство в компактных биореакторах.

Источник: popularmechanics