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Британский бренд Audio Resurgence возобновил производство линейки аналоговых усилителей серии Kraken, созданной бывшими инженерами Alchemist Products Энди Лайтом и Гленом Гейлом. Официальным дистрибьютором оборудования в Германии выступила компания nortus Audiotronic.

Центральной моделью обновленной серии стал интегральный усилитель Kraken Integrated AR6A, работающий в классе A и выдающий мощность до 50 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом. Устройство выполнено в характерном корпусе с развитым оребрением внешних радиаторов охлаждения, а для снижения помех блок питания вынесен в отдельный внешний модуль. Модель лишена цифровых интерфейсов, встроенных цапов и сетевых модулей, но опционально оснащается встроенным фонокорректором для виниловых проигрывателей с MM-картриджами.

Помимо интегрального решения, в линейку вошли предварительный усилитель Kraken Pre AR7A и усилитель мощности Kraken Power AR8A. Модель Power AR8A развивает 50 Вт на канал в стереорежиме или до 100 Вт при мостовом включении в качестве моноблока. Стоимость Kraken Integrated AR6A составляет 2490 евро, предварительный усилитель оценен в 1390 евро, а оконечный модуль — в 1590 евро.

Источник: fairaudio