Четыре 8-дюймовых динамика и корпус под орех: Arendal Sound изменила облик флагманской акустики

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Норвежская компания Arendal Sound представила деревянные версии двух флагманских акустических систем 1528 Tower 8 и 1528 Bookshelf 8. Вместо привычных белого и тёмно-серого корпусов покупателям предложат три варианта отделки: Smoked Eucalyptus, Walnut и Dark Walnut. Новинки будут выпускаться ограниченными партиями, а их акустическая конструкция останется прежней.

Автор: Arendal Sound Источник: www.ecoustics.com

Изменения коснулись только внешнего оформления. Напольная 1528 Tower 8 сохранила трёхполосную схему с четырьмя 8-дюймовыми алюминиевыми басовыми динамиками, а полочная 1528 Bookshelf 8 — с одним таким излучателем. В обеих моделях используются 28-мм купольный твитер из литий-магниевого сплава и 5-дюймовый среднечастотный динамик с диффузором из углеродного графена.

Корпуса изготовлены из HDF и имеют усиленную внутреннюю конструкцию для снижения нежелательных резонансов. Обе системы допускают работу в закрытом и фазоинверторном режимах. Заявленный нижний предел частотного диапазона составляет 26 Гц у Tower 8 и 28 Гц у Bookshelf 8 (по уровню −6 дБ в безэховой камере). Производитель также сохранил возможность регулировки уровня высоких и средних частот.

Автор: Arendal Sound Источник: www.ecoustics.com

Цены на деревянные версии выше, чем на стандартные исполнения. Пара 1528 Tower 8 в новой отделке стоит 15 999 долларов против 13 599 долларов за варианты Basalt и Polar. Для Bookshelf 8 цены составляют 7499 и 6499 долларов соответственно. Arendal Sound предлагает выбирать отделку по образцам и предоставляет 60 дней на домашнее прослушивание. Стандартная гарантия на акустику составляет 10 лет.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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