Leica выпустила лазерный проектор Cine Play 1 Plus для геймеров и киноманов

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Компания Leica представила на европейском рынке проектор Cine Play 1 Plus с лазерным источником света. Модель предназначена для просмотра фильмов и компьютерных игр. Рекомендованная розничная цена составляет 2995 евро, то есть примерно 300 тысяч рублей по курсу около 100 рублей за евро.

Проектор выводит изображение диагональю до 300 дюймов, или 7,62 метра. Основной режим работает в разрешении 4K при частоте 60 Гц. Также поддерживается формат 1080p при 240 Гц. Для геймеров производитель выделил отдельный режим 1080p при 120 Гц с задержкой 12 миллисекунд. Задержка показывает, сколько времени проходит между действием в игре и его появлением на экране. Чем меньше это значение, тем быстрее реагирует изображение.

Яркость проектора заявлена на уровне 4200 ANSI люмен. Контрастность составляет 2000:1, то есть соотношение самого светлого и самого темного участков кадра. Цветовой охват равен 100% палитры BT.2020, что полностью покрывает один из международных стандартов цветов для изображения сверхвысокого разрешения.

Устройство поддерживает форматы Dolby Vision, HDR10 и HLG, которые расширяют диапазон яркости и оттенков. Зум-объектив позволяет регулировать проекционное отношение от 0,9 до 1,5. Этот показатель равен отношению расстояния до экрана к ширине изображения и определяет, как далеко от стены нужно установить проектор. Также модель может показывать 3D-контент при использовании совместимых очков.

В корпус встроены два стереодинамика по 10 Вт. Звук обрабатывается по технологии DTS Virtual: X, которая имитирует объемное звучание. Лазерный проектор Leica Cine Play 1 Plus с разрешением 4K, яркостью 4200 ANSI люмен и поддержкой объемного звука DTS Virtual: X продается в Европе за 2995 евро.

Источник: 4pda