Xiaomi открыла краудфандинг первой лампы Mijia с 16 млн оттенков

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Xiaomi открыла краудфандинг напольной лампы Mijia Floor Lamp — первой модели такого класса в экосистеме бренда. Сбор средств стартовал 11 ноября в 10:00 по пекинскому времени: цена в рамках кампании составляет 719 юаней (около 8 800 рублей), а рекомендованная розничная стоимость — 999 юаней (около 12 300 рублей).

Лампа рассчитана на гостиную, спальню и зону у дивана. Корпус выполнен в виде высокого цилиндра с прозрачным плафоном, а свет проходит через три слоя: источник, внутренний рассеиватель и внешнюю прозрачную крышку. Такое решение должно смягчить свечение и избежать резких бликов.

Конструкция получила два независимых источника. Основной построен на заказных IC-светодиодах и поддерживает 16 млн оттенков с широким цветовым охватом. Верхний модуль использует заказные WRGB-светодиоды высокой эффективности и работает как рассеянный источник окружающего света, дополняющий основное освещение.

Смарт-функции включают технологию Smart Light Effects: в памяти устройства 10 статических и 8 динамических сценариев, то есть 18 вариантов подсветки. На старте продаж производитель анонсировал шесть предустановленных атмосфер, а в финальной версии их число выросло.

Управление реализовано через сенсорное кольцо в нижней части корпуса. Одно касание включает или выключает лампу, скольжение меняет яркость, а долгое нажатие переключает эффекты. Яркость регулируется от 1 до 100%, цветовая температура — от 1800 до 6500 K через приложение Mi Home.

Лампа подключается к экосистеме Xiaomi HyperConnect. В приложении доступны ночной режим, расписание включения и выключения, а несколько устройств можно объединить в группу для синхронной смены сценариев. Также заявлена работа с колонками Xiaomi и другими аксессуарами Mi Home.

Сборка поручена компании Qingdao Yeelight. О сроках окончания краудфандинга, планируемых объемах поставок и перспективах выхода за пределы Китая Xiaomi в публикации не сообщила. Для российского рынка модель пока не анонсирована.

Источник: IT Home