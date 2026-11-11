Аудиотехника не спешит прощаться с CD: Audiolab радикально обновила механизм чтения дисков

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Компания Audiolab представила обновлённый CD-транспорт 6000CDT MKII, переработав механизм считывания дисков, систему управления лазером и источник питания. Производитель сохранил концепцию модели без встроенного цифро-аналогового преобразователя, сосредоточившись на надёжности чтения компакт-дисков и стабильности цифрового сигнала.

Основные изменения коснулись щелевого механизма загрузки дисков, сервосистемы и тактового генератора. Новая конструкция должна точнее отслеживать дорожки, уменьшить механический шум и улучшить работу с поцарапанными дисками. Audiolab также установила переработанный блок питания с новым трансформатором, который обеспечивает энергией привод, управляющую электронику и цифровые выходы.

Устройство читает обычные CD, а также CD-R и CD-RW. Поддерживаются диски с файлами FLAC, WAV, WMA, MP3 и APE с частотой дискретизации до 96 кГц. Для передачи звука предусмотрены коаксиальный и оптический цифровые выходы, а встроенного ЦАП и аналоговых выходов нет — для воспроизведения потребуется внешний преобразователь или усилитель с цифровым входом.

В оснащение вошли OLED-дисплей, программирование последовательности до 99 дорожек, случайное воспроизведение и повтор. Audiolab 6000CDT MKII поступит в продажу в конце ноября 2026 года в чёрном и серебристом исполнении. В Великобритании заявленная цена составляет 399 фунтов стерлингов.

Источник: ecoustics