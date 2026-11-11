LAOWA создала объектив 24 мм f/2, который снимает архитектуру без заваленных вертикалей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания LAOWA представила широкоугольный объектив 24mm f/2 Zero-D Tilt-Shift, который позволяет корректировать перспективу непосредственно при съёмке, не прибегая к программному исправлению геометрии. Его наиболее необычная характеристика — светосила f/2, что делает модель одной из самых светосильных в своём классе.

Оптический механизм поддерживает сдвиг на +-12 мм и наклон на +-10°. Первая функция помогает выравнивать вертикальные линии при съёмке зданий и интерьеров, а также объединять кадры в панорамы. Наклон позволяет управлять плоскостью фокусировки и создавать эффект миниатюры.

В конструкции использованы 13 элементов в 10 группах, включая асферические элементы и ED-стекло. Фирменная схема Zero-D снижает геометрические искажения, сохраняя прямые линии по краям кадра. Минимальная дистанция фокусировки составляет 25 см, угол обзора — 84 градуса, диафрагма закрывается до f/22.

Объектив весит 860 г при размерах 93 x 119 мм и рассчитан на камеры Sony E, Nikon Z, Canon RF и L-mount. Также предусмотрена совместимость со среднеформатными системами Fujifilm GFX и Hasselblad XCD. Продажи начались 5 ноября 2026 года. Одновременно LAOWA выпустила версии с байонетом XCD для объективов 55 мм и 100 мм f/2.8 Tilt-Shift 1x Macro.

Источник: pronews