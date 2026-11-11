Из космоса прямо на взлётную полосу — Dream Chaser приблизился к первому полёту

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Первый полёт космоплана Dream Chaser приблизился ещё на один шаг: Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Sierra Space пятилетнюю лицензию на возвращение аппарата из космоса и посадку на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Разрешение допускает до четырёх посадок в год при условии, что конструкция аппарата и профиль миссии не меняются.

Автор: Sierra Space Источник: interestingengineering.com

Главная особенность Dream Chaser — возможность доставлять грузы на орбиту, а затем возвращать их на Землю с посадкой по-самолётному. Первый аппарат серии Tenacity рассчитан на вывод примерно 5,5 т груза и возвращение до 1,85 т. При спуске перегрузка не должна превышать 1,5 g. Для сравнения, традиционные грузовые капсулы обычно возвращаются на парашютах, а их поиск и эвакуация могут потребовать отдельной морской операции.

Ранее Sierra Space рассчитывала использовать для посадки космодром Кеннеди во Флориде, а Ванденберг рассматривала как запасной вариант. Теперь калифорнийская авиабаза стала основным местом возвращения аппарата. При запуске его крылья складываются, позволяя разместить космоплан под обтекателем ракеты Vulcan Centaur. После выхода на орбиту они раскрываются, и Tenacity получает возможность самостоятельно планировать к посадочной полосе.

Разрешение FAA касается возвращения из космоса, но не определяет дату старта. Sierra Space ещё предстоит завершить подготовку миссии и дождаться готовности ракеты Vulcan Centaur. Первый полёт должен пройти без стыковки с МКС: аппарат выполнит самостоятельную орбитальную миссию с грузами NASA и коммерческих заказчиков.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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