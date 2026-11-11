Redmi готовит батарею на 12 000 мА·ч и уже замахнулась на 14 000 мА·ч

Redmi готовит смартфон с аккумулятором на 12 000 мА·ч, а следующим этапом может стать переход к батареям ёмкостью до 14 000 мА·ч. По данным утечки, разработка первой версии уже прошла стадию планирования массового производства. Устройство отнесут к среднему или верхнему ценовому сегменту, но его название пока не раскрывается.

Ёмкость 12 000 мА·ч станет новым шагом для линейки Redmi. В январе представленные устройства серии Redmi Turbo 5 Max получили аккумуляторы на 9000 мА·ч, а вышедший в октябре Redmi K100 — уже на 10 000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Новый показатель окажется на 3000 мА·ч выше январского уровня, причём такой рост компания обеспечила менее чем за год.

Параллельно Redmi оценивает возможность выпуска аккумуляторов ёмкостью от 13 000 до 14 000 мА·ч. По информации источника утечки, их массовое производство могут начать в следующем году, однако этот проект пока находится на стадии проработки. Ранее также появлялись сообщения о батарее свыше 10 000 мА·ч для Redmi Turbo 6 Max и аккумуляторе примерно на 10 000 мА·ч для Redmi Note 17 Pro Max.

О характеристиках смартфона с батареей на 12 000 мА·ч пока ничего не известно. Не раскрыты мощность зарядки, толщина и масса корпуса, а также цена. Само завершение планирования массового производства ещё не означает скорого выхода устройства. Кроме того, Redmi K100 пока остаётся моделью для китайского рынка, поэтому доступность будущего смартфона за пределами Китая также не подтверждена.

Источник: gizmochina