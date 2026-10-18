В США разработали чип памяти, работающий на потоках жидкости вместо электроники

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| Новость | Наука и космос

Группа инженеров Йельского университета создала микрочип, который фиксирует и хранит информацию с помощью движения воды по микроканалам, полностью отказавшись от электронных компонентов.

Устройство представляет собой сеть каналов глубиной в десятки микрометров — в два раза меньше толщины человеческого волоса. Внутри каналов закреплены гибкие волокна, которые меняют положение в зависимости от давления проходящей жидкости. Переключаясь между двумя фиксированными состояниями, волокно перекрывает или открывает путь для потока — так в системе появляется физический след предыдущих событий, аналогичный записи данных.

Автор: engineering Источник: www.engineering.pitt.edu

По словам одного из авторов исследования Абхинита Раджпута, два положения волокна можно сравнить с нулями и единицами в цифровой технике, однако здесь переключение происходит механически, без использования тока. Хранение информации при этом не требует постоянного питания — данные остаются «записанными» пассивно, а сеть из множества волокон способна формировать более сложные структуры памяти.

Авторы проекта видят основное применение технологии в мягкой робототехнике — отрасли, создающей гибкие машины для работы в средах, недоступных для традиционной электроники, включая зоны с сильными электромагнитными помехами. Руководитель исследования Амир Палаван сообщил, что конечная цель разработки — полностью жидкостный контроллер, способный заменить электронный «мозг» в системах управления мягкими роботами.

Источник: 4pda

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