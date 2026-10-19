Стала известна точная ёмкость аккумулятора складного iPhone Duo

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Apple впервые раскрыла официальную ёмкость аккумулятора складного iPhone Duo: она составляет 4883 мА·ч. Ранее компания не публиковала этот показатель, а появлявшиеся цифры были лишь утечками. Данные обнаружили в энергетической маркировке модели A3720 для европейского рынка.

Автор: Apple Источник: www.apple.com

В документе указано, что смартфон оснащён двумя встроенными литий-ионными аккумуляторами, но их ёмкость по отдельности не приводится. Ранее источники предполагали, что элементы рассчитаны на 2962 и 1921 мА·ч. Apple это распределение пока не подтвердила.

Новая цифра ставит iPhone Duo между iPhone 18 Pro с аккумулятором на 4288 мА·ч и iPhone 18 Pro Max, ёмкость батареи которого, по данным источников, составляет 5567 мА·ч. Однако напрямую сопоставлять эти показатели с автономностью нельзя, ведь батарея складного смартфона должна питать сразу два дисплея.

По оценке Apple, iPhone Duo работает без подзарядки до 24 часов при типичном использовании. Воспроизводить видео устройство может до 44 часов на внешнем экране и до 31 часа на внутреннем. Аккумулятор рассчитан как минимум на 1000 циклов перезарядки, а заменить его самостоятельно нельзя. Компания также заявляет, что с адаптером мощностью 60 Вт смартфон заряжается до 50% примерно за 20 минут.

Источник: AndroidPure

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +207.90
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