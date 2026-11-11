Раскрыта загадка «маленьких красных точек» в космосе — это могут быть первичные черные дыры

За некоторыми из так называемых «маленьких красных точек» могут скрываться первичные черные дыры — объекты, возникшие в первые доли секунды после Большого взрыва. Эти небольшие красные световые пятна были обнаружены с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», принадлежащего американскому космическому агентству NASA. В то время как обычные черные дыры образуются в результате гибели звезд, подобные реликты эпохи Большого взрыва могли сформироваться непосредственно из сжатой материи — еще до появления первых звезд.

Моделирование показывает, как могли расти такие объекты. В исследовании приняли участие ученые из Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд, США), расположенного там же Института исследований космоса с помощью космического телескопа (Space Telescope Science Institute), а также из итальянского Падуанского университета. Согласно этой модели, черная дыра, изначально имевшая небольшую массу, могла на протяжении миллионов лет притягивать к себе газ — хотя само исследование пока не предоставляет прямых наблюдательных доказательств этого процесса.

Объектом исследования стал квазар Abell 2744-QSO1, расположенный примерно в 13,1 миллиарда световых лет от Земли — он относится к эпохе, наступившей спустя около 700 миллионов лет после Большого взрыва. Этот далекий источник стал доступен для наблюдения благодаря тому, что гравитация расположенного ближе к Земле скопления галактик сработала как увеличительное стекло: она усилила свет квазара и создала его тройное изображение. В центре системы газ вращается вокруг черной дыры, масса которой составляет около 50 миллионов солнечных масс — это как минимум вдвое больше, чем масса всех окружающих ее звезд, вместе взятых.

В современной Вселенной масса центральной черной дыры обычно составляет лишь около одной тысячной от массы всех звезд в ее «родной» галактике. Кроме того, в окрестностях Abell 2744-QSO1 присутствуют почти исключительно водород и гелий, тогда как более тяжелые элементы практически отсутствуют. Поскольку такие тяжелые элементы образуются только внутри звезд или при их взрывах, можно сделать вывод, что до этого момента там практически не существовало звезд.

Чтобы объяснить это несоответствие, авторы исследования обратились к идее, выдвинутой британским физиком Стивеном Хокингом еще в 1970-х годах. Согласно этой теории, вскоре после Большого взрыва некоторые скопления материи были настолько плотными, что под действием собственной гравитации коллапсировали, превращаясь непосредственно в черные дыры. «Они возникли в условиях физики ранней Вселенной — еще до появления первых звезд, когда космос экспоненциально расширялся в пространстве и времени», — поясняет автор исследования Валерио Де Лука (согласно сообщению Университета Джонса Хопкинса).

В своих расчетах исследователи исключили вероятность того, что такие первичные черные дыры уже в момент своего образования обладали массой в миллионы солнечных масс. Столь масштабные уплотнения материи оставили бы заметные следы в космическом фоновом излучении — своего рода «эхе» ранней Вселенной, которое можно зафиксировать и сегодня. Поскольку данные со спутников не выявляют подобных отклонений, можно сделать вывод, что первоначальная масса первичных черных дыр составляла не более 1000 масс Солнца.

Даже если математические расчеты модели сходятся, исследование, опубликованное еще в июне 2026 года, не дает доказательств существования первичных черных дыр. В расчетах предполагается, что процесс звездообразования был сильно замедлен, к тому же многие из примерно 100 каталогизированных объектов, известных как «маленькие красные точки» (Little Red Dots), скорее всего, содержат обычные черные дыры.

Кроме того, гипотеза о первичных черных дырах конкурирует с другими объяснениями, не требующими привлечения реликтов, возникших в первые доли секунды после Большого взрыва. Так, группа исследователей под руководством астронома Рохана Найду из Массачусетского технологического института (Кембридж, штат Массачусетс, США) в своей научной работе, посвященной «звездам с черными дырами», описывает относительно молодые черные дыры, находящиеся внутри плотных газовых оболочек. Согласно другой модели, разработанной астрофизиком Фабио Пакуччи из Гарвардского университета (США), на более поздних этапах ранней Вселенной могли происходить процессы прямого коллапса крупных газовых облаков. Чтобы однозначно подтвердить существование первичных черных дыр, астрономам необходимо обнаружить объект, который, как можно доказать, возник еще до появления первых звезд или обладает массой, меньшей, чем у любой звезды, прошедшей через коллапс.

Источник: Johns Hopkins University