В Китае изучили фрагменты метеорита, упавшего 6 ноября в северной части страны

Как сообщили во вторник, 10 ноября, представители Института геохимии при Китайской академии наук, исследователи классифицировали образцы метеорита, найденные в районе города Шицзячжуан (провинция Хэбэй, Северный Китай), как обыкновенные хондриты типа L6. Это произошло после того, как 6 ноября в небе наблюдался яркий «огненный шар».

На снимке запечатлен «огненный шар», пронесшийся по небу над Северным Китаем вечером 6 ноября Автор: Global Times Источник: www.globaltimes.cn

Ученые проанализировали найденные образцы с помощью сканирующей электронной микроскопии, изучив их внутреннюю структуру и минеральный состав. В институте пояснили, что буква «L» в обозначении L6 указывает на группу обыкновенных хондритов с относительно низким содержанием железа, а цифра «6» свидетельствует о высокой степени термического метаморфизма родительского тела метеорита, из-за чего границы первичных хондр стали менее отчетливыми.

По словам специалистов, дальнейшее изучение метеорита и траектории его полета поможет лучше понять происхождение и эволюцию малых тел Солнечной системы, а также внесет вклад в оценку рисков столкновения с астероидами и развитие методов планетарной защиты.

Фрагменты метеорита — один из которых весит около 35 килограммов — были обнаружены в районе Луцюань города Шицзячжуан после того, как в небе пролетел яркий «огненный шар». Как передает издание Zonglan News, некоторые обломки упали на пшеничное поле в деревне Бэйгучэн, образовав кратер, а один из фрагментов пробил крышу заводского здания в соседней деревне Мэнтун.

Как сообщает Zonglan News, эксперт по метеоритам Ма Жунвэй ранее заявил, что образцы были переданы в обсерваторию Цзыцзиньшань («Пурпурная гора») при Китайской академии наук для проведения лабораторного анализа. Как сообщило во вторник издание Beijing News, Ли Шицзе, научный сотрудник Института геохимии, пояснил, что анализ траектории падения метеорита может помочь ученым реконструировать его орбиту в момент вхождения в атмосферу Земли и получить сведения о его пути в космическом пространстве. Это дает ценную информацию об орбитальной эволюции астероидов, а также помогает оценить риск столкновения околоземных астероидов с нашей планетой.

Ли добавил, что метеориты, обнаруженные вскоре после падения, представляют особую научную ценность: они, как правило, хорошо сохранились и практически не подверглись воздействию земных веществ или внешних загрязнений.

Несмотря на то, что такие метеориты могут относиться к довольно распространенным типам, они обладают значительной научной ценностью. Чжу Цзинь, бывший директор Пекинского планетария, отметил, что научную значимость метеорита нельзя оценивать исключительно по его размеру: даже осколок величиной с ноготь может быть крайне важен для исследований.

По словам Чжу, при вхождении в атмосферу Земли поверхность метеорита плавится под воздействием экстремально высоких температур, в результате чего к моменту падения на поверхность планеты на нем образуется так называемая «кора плавления». Именно она позволяет отличить метеорит от обычных земных горных пород.

Эта находка привлекла в район падения коллекционеров и любителей метеоритов, некоторые из которых занялись поиском других фрагментов. 8 ноября на одно из полей пришли более 100 человек в надежде найти метеоритные осколки; некоторым местным жителям уже удалось обнаружить фрагменты небесного тела.

Источник: Global Times