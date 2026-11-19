Правила Android по установке приложений из сторонних источников станут доступны по всему миру в январе 2027 года
Компания Google сообщила, что с января 2027 года обновлённые требования для Android к установке приложений из сторонних источников и верификации их авторов заработают по всему миру. Годом ранее компания ввела правила, которые обязывают создателей софта подтверждать личность для установки их приложений из сторонних источников. Приложения без проверки по-прежнему разрешено ставить на Android-устройства через сторонние сервисы, однако компания усложнила такую возможность, объясняя это заботой о безопасности и противодействием мошенникам.
Внедрение стартовало в 4 государствах, теперь же поисковый гигант назвал сроки повсеместного запуска. По словам Google, обновлённые правила для создателей приложений и скорректированный порядок установки их приложений из сторонних сервисов начнут действовать для всех регионов с января 2027 года.
Чтобы активировать на устройстве установку приложений из внешних источников, пользователям придётся пройти довольно долгую процедуру:
- Открыть параметры разработчика на устройстве и выбрать «Приложения от непроверенных разработчиков».
- Включить параметр «Разрешить приложения от непроверенных разработчиков».
- Пройти аутентификацию устройства.
- Перезагрузить устройство Android.
- Подождать 24 часа
- Вернутся к этой настройке в параметрах разработчика и выбрать, разрешить установку приложений из сторонних источников неограниченно или на семь дней.
Нововведение будет касаться не только последних версий Android, но и устройств, работающих на Android 7. 0 и более поздних операционных системах.
Источник: androidauthority
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