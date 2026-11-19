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Samsung готовит два ноутбука Origin 14 и Origin 16, которые могут стать необычной альтернативой Windows-устройствам. Вместо привычной компьютерной системы компания, судя по утечкам, тестирует Android 17. Младшая модель уже засветилась в Geekbench с 12-ядерным Snapdragon X Elite и 16 ГБ оперативной памяти.

Samsung готовит два ноутбука Origin с экранами 14 и 16 дюймов, но вместо Windows они могут получить Android 17 с интерфейсом One UI. Младшая модель XE940XSA уже появилась в Geekbench с 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, графикой Adreno X1-85 и 16 ГБ оперативной памяти.

Новые устройства обнаружили в коде бета-версии One UI 9.5. Обозначения origin14wifi и origin16wifi указывают на две версии с поддержкой Wi-Fi. Судя по модельным номерам XE940XSA и XE960XSA, Samsung готовит обычные ноутбуки, а не трансформеры. При этом старшая 16-дюймовая модель, вероятно, получит сенсорный экран.

Особенно интересна сама платформа. Samsung переносит на ноутбуки мобильную экосистему Galaxy, включая фирменные приложения и функции взаимодействия со смартфонами, планшетами и другими устройствами. В коде также обнаружены признаки адаптации Galaxy AI для работы непосредственно на Snapdragon X Elite.

Официального названия операционной системы Samsung пока не раскрыла. Устройства могут использовать новую Googlebook OS на базе Android 17 с оболочкой One UI, однако прямого упоминания Googlebook в найденном коде нет. Samsung пока не подтвердила ни характеристики, ни сроки выхода Origin 14 и Origin 16.

Источник: androidauthority