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Следующий флагман OnePlus может сделать серьёзный шаг вперёд по характеристикам дисплея. Для нового смартфона рассматривают OLED-панель BOE диагональю 6,89 дюйма с разрешением 2K и частотой обновления до 240 Гц. Если разработку доведут до серийного производства, экран заметно превзойдёт дисплей нынешнего OnePlus 16.

По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, новая панель получит технологию LIPO следующего поколения. Она позволит максимально сократить рамки со всех четырёх сторон экрана. Среди других заявленных характеристик — поддержка цветового пространства BT.2020 и специальная микросхема управления дисплеем. Частота 240 Гц пока проходит дополнительную проверку, поэтому считать её окончательной характеристикой рано.

Разница с OnePlus 16 выглядит существенной. Нынешний флагман оснащён 6,78-дюймовым экраном BOE X4 с разрешением 1,5K, частотой 165 Гц в интерфейсе и возможностью разгона до 185 Гц в поддерживаемых играх. Предполагаемая новинка одновременно увеличит разрешение и частоту обновления. Это особенно интересно для мобильных игр, где высокая частота может обеспечить более плавное отображение движения, если сам смартфон способен выдавать соответствующее количество кадров.

Однако принадлежность панели именно OnePlus 17 пока не подтверждена. Digital Chat Station не назвал модель устройства, а связь с будущим флагманом появилась на фоне обсуждения следующих смартфонов OnePlus. Презентацию OnePlus 17 ожидают примерно осенью 2027 года, поэтому характеристики дисплея ещё могут измениться. Кроме того, пока неизвестно, насколько широко 240 Гц будут доступны за пределами отдельных игр.

Источник: gizmochina