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Компания Crocs представила сабо Edward and Bella Classic Clog, созданные по мотивам фильма «Сумерки» (Twilight). Обувь посвящена сцене на лугу, где Эдвард показывает Белле, как его кожа сверкает на солнце. Верхняя часть выполнена в зеленых и фиолетовых тонах.

Дизайн содержит несколько отсылок к сюжету. На правом носке находится портрет Эдварда и значки-джиббитсы с текстом «and so the lion» и «fell in love». На левом, с внешнего края, размещен портрет Беллы, а цитату завершает джиббитс со словами «with the lamb». Помимо этого, поверхность украшают объемные цветы, фиолетовые камни и металлические подвески, имитирующие полевые растения.

Новинку выпустят в унисекс-размерах. Продажи сабо стартуют 4 декабря 2026 года. На американском рынке стоимость пары составит 90 долларов.

Источник: Sneaker Bar Detroit