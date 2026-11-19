Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Китайская компания BYD вывела на рынок внедорожник Fang Cheng Bao Ti 9 с необычной системой Foldable Smart Cabin. Рулевое колесо поворачивается на 180 градусов и за 10 секунд убирается в переднюю панель. Это освобождает пространство перед водительским креслом, которое раскладывается под углом до 165 градусов. При этом складывать руль можно только на неподвижном автомобиле.

Ti 9 получил новую гибридную платформу DMS с бензиновым турбомотором 1,5 л и двумя электродвигателями. Их суммарная мощность достигает 400 кВт (536 л. с.), а разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Батарея Blade второго поколения ёмкостью 66,48 кВт·ч обеспечивает до 400 км пробега на электротяге по китайскому циклу CLTC. С полным баком и заряженной батареей заявленный запас хода достигает 1630 км.

Внедорожник получил шестиместный салон с компоновкой 2+2+2, 30-дюймовый центральный экран и потолочный дисплей диагональю 21,4 дюйма для задних пассажиров. В оснащение также входят лидар, система помощи водителю God's Eye B, адаптивная подвеска DiSus-A и управляемые задние колёса. При длине 5270 мм и колёсной базе 3130 мм автомобиль способен разворачиваться с радиусом 3,5 м благодаря системе заднего подруливания и режиму Leopard Turn.

BYD предложила три комплектации Ti 9 по цене от 279 900 до 329 900 юаней. Складывающийся руль предусмотрен в самой дорогой версии Foldable Smart Cabin. Отдельный интерес представляет быстрая зарядка: аккумулятор можно пополнить с 10% до 97% за девять минут. При этом 1630 км — заявленный суммарный показатель, а не дальность поездки исключительно на электротяге.

Источник: carnewschina