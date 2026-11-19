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Исследователи продемонстрировали, что подводные оптоволоконные кабели можно использовать для регистрации криков косаток. В эксперименте у острова Сан-Хуан в штате Вашингтон технология распознала сотни звуковых сигналов двух популяций этих китообразных.

Метод называется distributed acoustic sensing, или DAS. Он фиксирует изменения светового сигнала в оптоволокне, возникающие из-за акустических волн, которые слегка деформируют кабель.

В отличие от одиночного гидрофона, кабель регистрирует звук по всей своей длине. Это позволяет определить не только сам сигнал, но и вероятное поведение животного: ныряние, всплытие, ускорение, замедление или изменение направления.

В ходе наблюдений с октября по февраль одномерный кабель длиной около 1,6 км зафиксировал сотни vocalizations южных резидентных косаток и косаток Бигга. Обе популяции находятся под угрозой исчезновения.

Исследователи отмечают, что DAS обычно эффективнее работает на частотах ниже 100 Гц. Крики косаток находятся в диапазоне тысяч герц, поэтому команде пришлось адаптировать технологию для их регистрации.

Технология может помочь судам раньше замечать косаток и снижать риск столкновений. Её также рассматривают для контроля шумных работ, изучения охоты, миграций и реакции морских млекопитающих на антропогенный шум.

Пока результаты представляют собой proof of concept, а не готовую систему мониторинга. Существующие прибрежные кабели защищены металлической оболочкой и закопаны в осадок, что ослабляет звук и может мешать регистрации тихих сигналов.

Команда завершила наблюдения у острова Сан-Хуан и планирует следующую серию испытаний южнее, в Пьюджет-Саунде.

Источник: National Geographic Partners