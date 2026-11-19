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Motorola готовит складной смартфон Razr Flex, который может изменить привычные представления о больших устройствах формата «книжка». Новинка получит внутренний экран диагональю 6,92 дюйма против 7,6 дюйма у Samsung Galaxy Z Fold 8 и Apple iPhone Duo. Первые реальные фотографии устройства уже появились в сети, раскрыв необычный дизайн будущего конкурента.

По опубликованным характеристикам, внешний OLED-дисплей составит 4,97 дюйма, разрешение — 1736 x 1140 пикселей. Внутренняя панель получит разрешение 2364 x 1728 пикселей и частоту обновления до 165 Гц. Габариты смартфона составят 110 x 76 x 12,6 мм в сложенном состоянии и 110 x 149 x 5,8 мм в раскрытом. Масса — около 215 г.

На фотографиях Razr Flex показан в двух вариантах оформления: коричневом Coriander с отделкой под кожу и зелёном Dark Botanical Garden с текстурированной задней панелью. Блок основной камеры объединяет два модуля по 50 Мп и светодиодную вспышку. Также ожидаются аккумулятор на 5000 мА·ч, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Среди заявленных в утечках особенностей — защита IP48/IP49 и беспроводная зарядка Qi2 мощностью 25 Вт.

Название Razr Flex и принадлежность модели к линейке устройств 2027 года уже засветились на официальном сайте поддержки Motorola. Однако компания пока не раскрыла окончательные характеристики и стоимость. По предварительным оценкам, смартфон может оказаться дешевле конкурентов, но пока главная интрига заключается в другом: Motorola собирается предложить складной аппарат с внутренним экраном почти на 0,7 дюйма меньше, чем у основных соперников.

Источник: sammyguru