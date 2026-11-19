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Смартфоны Huawei Mate 90 получили полноценный эффект пространственных обоев, при котором изображение меняет перспективу вслед за движением устройства. Новая возможность появилась после установки HarmonyOS 7.0.0.115 SP11. Она позволяет использовать фотографии из галереи и превращать их в динамические изображения с эффектом глубины.

Для создания эффекта система анализирует снимок, определяет расположение объектов и формирует пространственную сцену. При наклоне или перемещении смартфона изображение реагирует на изменение положения устройства благодаря датчикам движения. В результате отдельные элементы фотографии визуально смещаются, создавая впечатление объёмной картинки, а не обычной статичной заставки.

Обновление распространяется под номером HarmonyOS 7.0.0.115 SP11, а его размер составляет около 10,31 ГБ. Помимо 3D-обоев, пользователи получили панель быстрых действий с функциями искусственного интеллекта. Сама концепция пространственного оформления появилась в HarmonyOS 7 ещё в сентябре: система также позволяет совмещать элементы фотографий с объёмными часами на экране блокировки.

При этом Mate 90 не стал первой моделью Huawei с поддержкой такой технологии. На официальном сайте компании уже перечислены Mate 80, Pura 90, Mate 70 Air и другие устройства, совместимые с 3D-обоями. Для них предусмотрены разные версии HarmonyOS. Новое обновление расширяет возможности Mate 90, добавляя полноценную реакцию обоев на движение смартфона.

Источник: gizchina