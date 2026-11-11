Астрономы впервые выяснили размеры и температуру необычной кометы 2P/Encke

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Благодаря инфракрасным наблюдениям ученые обнаружили, что ядро ​​кометы Энке (2P/Encke) имеет вытянутую форму и достигает температуры более 55°C. Исследование предоставило новую информацию о свойствах комет и их эволюции.

Исследовательская группа проанализировала данные телескопа Subaru, что позволило им определить как форму, так и температуру поверхности ядра кометы Энке. Наблюдая за изменениями теплового излучения во время вращения ядра, они определили, что его большая ось составляет около 7 км, а малая ось — примерно 3 км. Температура поверхности ядра кометы на момент измерения достигла 328 +- 7 Кельвинов, или приблизительно 55°C.

Ядра комет играют ключевую роль в понимании истории Солнечной системы, поскольку они сохраняют материал, возраст которого составляет 4,6 миллиарда лет. Комета Энке, известная своим коротким орбитальным циклом, составляющим приблизительно 3,3 года, долгое время ставила исследователей в тупик из-за постепенного сокращения своей орбиты. Решение этой загадки может заключаться в свойствах её ядра, которое испускает газы по мере приближения к Солнцу.

В XX веке американский астроном Фред Уиппл предложил модель «грязного снежного кома», согласно которой ядра комет представляют собой смесь льда и пыли. Эта модель стала основой современных знаний о кометах. Однако прямое наблюдение малых ядер с поверхности Земли затруднено из-за окружающей их комы — газопылевой оболочки, образующейся при приближении к Солнцу.

Данные с телескопа Subaru были получены с помощью камеры COMICS, специализированного инструмента для наблюдений в среднем инфракрасном диапазоне. Этот инструмент позволил проводить анализ без значительных помех со стороны оболочки кометы. Изменения яркости, наблюдаемые во время вращения ядра, подтвердили его вытянутую форму.

Изучение теплового излучения на различных длинах волн позволило точно оценить температуру поверхности ядра, что согласуется с предыдущими оценками, полученными с помощью эмпирических моделей. Знание способности ядра поглощать и выделять тепло имеет ключевое значение для понимания кометной активности.

Наблюдения подтверждают феномен так называемого негравитационного эффекта, который включает изменение орбиты кометы из-за газообразного излучения, аналогичное действию ракетного двигателя. В настоящее время группа под руководством доктора Такафуми Ооцубо работает над перезапуском прибора COMICS для дальнейшего изучения ядер комет.

Источник: The Astronomical Journal