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На Российско-индийском бизнес-форуме «ТАЙМ» в Казани Сбер и особая экономическая зона «Оренбуржье» заключили соглашение о создании сервиса для привлечения иностранных сотрудников. Проект реализуется с использованием технологической базы платформы «Работа.ру».

Цифровой инструмент охватывает все стадии юридического и правового сопровождения зарубежных специалистов. Алгоритмы системы автоматизируют процессы подбора, адаптации и аккредитации персонала — обязательного процесса проверки документов и подтверждения профессиональной пригодности иностранцев для официальной работы в РФ.

Подключение к системе ОЭЗ «Оренбуржье», где действует специальный режим предпринимательской деятельности, позволит промышленным компаниям региона упростить процедуру привлечения кадров из Индии и других стран. Создаваемый цифровой сервис призван систематизировать взаимодействие всех участников рынка труда и сократить временные затраты на трудоустройство иностранных работников.

Источник: ferra