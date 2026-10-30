Один шанс на миллиард: почему отпечатки лап динозавров превращаются в камень

Окаменелости способны сохранять не только форму древних костей, зубов и растений, но и отдельные фрагменты исходных биологических материалов. В некоторых находках учёные обнаруживают белки, микроскопические мягкие ткани и даже ДНК. О том, почему одни останки превращаются в камень, а другие сохраняют органические компоненты, рассказал профессор палеонтологии Эдинбургского университета Стив Брусатте.

Обычно окаменение начинается с быстрого захоронения останков в песке или иле. Это защищает их от разрушения и замедляет разложение. Со временем грунтовые воды приносят минеральные вещества, которые постепенно замещают исходный материал костей и зубов. Поэтому окаменелость возрастом 100 млн лет, как правило, состоит уже не из тех веществ, из которых состояло тело динозавра.

Однако процесс не всегда приводит к полной минерализации. Если организм оказывается быстро запечатан в древесной смоле, которая со временем превращается в янтарь, или погребён вулканическими отложениями, часть первоначального материала может сохраниться.

В отдельных находках обнаруживают органические ткани и белки. ДНК тоже удавалось извлекать из окаменелостей, в том числе останков мамонтов возрастом более миллиона лет, но для динозавров столь древний генетический материал пока не подтверждён.

Микроскопические следы древней жизни помогают исследовать родственные связи вымерших животных, особенности их обмена веществ и темпы роста. Внешний вид окаменелостей тоже зависит от условий захоронения: состав грунтовых вод влияет на твёрдость и окраску, а в Австралии встречаются останки животных, минерализованные опалом. Ещё реже сохраняются следы поведения — например, отпечатки лап динозавров. По оценке Брусатте, шанс превращения отдельного следа в окаменелость может составлять примерно один случай на миллиард.

Источник: iflscience