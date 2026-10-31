DUNU SUBSURGE — новая модель внутриканальных наушников с двумя динамическими драйверами поступила в продажу 30 октября

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30 октября бренд DUNU запустил в продажу новую модель внутриканальных наушников, в основе которой два динамических драйвера на 10 и 8 мм. Думаю, бренд DUNU не нуждается в представлении. Но если вдруг вы как-то прошли мимо него, то, кратко, это тайваньская компания, которая специализируется на разработке и производстве внутриканальных наушников. Компания начала в 1994 году как OEM/ODM-производитель, а в 2006 году они вышли на рынок под собственной торговой маркой. Головной офис располагается на Тайване, а производственные мощности — в Китае.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
  • Импеданс: 48Ω
  • Чувствительность: 106dB/mW
  • THD: <0,3%

Выглядит новая модель, нужно отдать должное, просто классно. Я имею в виду лицевые панели. Если вживую будет хотя бы вполовину так красиво, как на фото, то взгляд за них будет цепляться точно. Корпуса полностью пластиковые с анатомической формой внутренней части корпуса. Это значит, что посадка должна быть плотной, а вместе с этим и хорошая пассивная звукоизоляция. Утопленные 2-pin разъемы для подключения кабеля внушают доверие, это очень хорошо для сопротивления коннектора на излом. Каждый наушник весит 6 грамм. Оценивается новая модель в 59,99 долларов и доступна будет как с обычным кабелем 3,5 мм, так и с USB Type-C кабелем с микрофонным блоком.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Заявлено, что SUBSURGE является моделью, ориентированной на поп-музыку, а также на геймеров. За низкие частоты отвечает 10-мм динамический драйвер с LCP (Liquid-Crystal Polymer — жидкокристаллический полимер) диафрагмой и 8-мм динамический драйвер с титановым напылением. Титановое напыление делает мембрану чуть более твердой, что позволяет добиться более четкого звука и, в частности, более прозрачных высоких частот. Из технологий заявлено, что используется «acoustic chamber system with two-way physical and electronic crossover system». И если я правильно понимаю, то это две акустические полости, от каждой из которых идет своя акустическая трубка на выход звуковода. Регулируется разделение по частотам с помощью двухполосного кроссовера.

Дали нам также и ориентировку на профиль звучания. Так, заявлено, что будет заметный акцент на низких частотах, густой и при этом естественный вокал и плавные высокие частоты, не вызывающие усталости. Такая настройка, по мнению производителя, должна хорошо подойти под современный J-Pop, и в целом это вокально ориентированная настройка. На графике производителя выглядит всё действительно очень и очень привлекательно.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Стоит отметить довольно хороший комплект у SUBSURGE. Помимо толстого четырехжильного кабеля из меди высокой очистки OCC, в набор также входит целых три комплекта, что важно, разных насадок по форме и, судя по всему, и материалам, тканевый мешочек-чехол для хранения, кисточка для чистки защитных сеточек, а также прищепка для крепления кабеля на одежде или лямке сумки или рюкзака.

Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com
Автор: HiFiGO Источник: hifigo.com

Источник: HiFiGO

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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