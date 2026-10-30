Google перенесла одну из полезных функций iPhone на смартфоны Pixel

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Владельцы смартфонов Google Pixel смогут защищать отдельные приложения отпечатком пальца или PIN-кодом без установки сторонних программ. Функция App Lock появилась в Android 17 QPR3 Beta 3 и позволяет ограничить доступ к мессенджерам, банковским приложениям и другим программам с личными данными.

Автор: Triyansh Gill Источник: unsplash.com

Чтобы включить защиту, достаточно зажать значок приложения и выбрать App Lock в появившемся меню. После этого система запросит подтверждение личности. Для разблокировки будут использоваться уже настроенные на смартфоне отпечаток пальца или PIN-код. Создать отдельный пароль специально для приложений нельзя.

Блокировка затрагивает и уведомления: их содержимое перестаёт отображаться, а виджеты и ярлыки защищённых приложений удаляются. Это снижает вероятность того, что посторонний увидит личную информацию даже без запуска самой программы.

Вместе с App Lock обновление добавило плавающие окна приложений, размытие отдельных элементов экрана блокировки и кнопку быстрого запуска камеры в панели быстрых настроек. Пока все эти изменения доступны в тестовой версии Android 17 QPR3 Beta 3. Ранее Google уже проверяла блокировку приложений в одной из бета-версий Android 17, но затем убрала её из сборки. Новое появление функции указывает на продолжение работы над ней, однако сроки выхода в стабильной версии пока не подтверждены.

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 861 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 11952 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему нельзя ждать, пока гейзерная кофеварка зашипит, и зачем макать ее в холодную воду: как сварить дома густой кофе без горечи

Характерное бурление и шипение, которые раздаются из гейзерной кофеварки в конце ее работы, большинство людей воспринимают как сигнал о том, что кофе готов. Однако замеры температуры и давления...

Инструкция по сборке Вселенной: почему для симуляции одного человека хватит энергии настольной лампы

В чилийской пустыне Атакама, на высоте двух с половиной тысяч метров, работают телескопы Паранальской обсерватории. Свет далеких галактик, который улавливают здешние зеркала, летит сквозь космос...

Что, если мы уже поймали сигналы инопланетян, но приняли их за пульсары? Вычислить их поможет алгоритм общения светлячков

Программы поиска внеземных цивилизаций (SETI) с момента своего появления в середине XX века опирались на представления о технологиях, которыми в тот момент обладало само человечество....

Почему компьютерные колонки трещали за секунду до звонка мобильного телефона

Телефон лежит на столе возле компьютера. В колонках неожиданно раздаётся знакомое «ты-ды-дыы, ты-ды-дыы». Через мгновение загорается экран и начинает играть мелодия вызова. Можно заранее потянуться...

Почему домашний йогурт готовится проще, чем кажется на самом деле

Если вы думаете, что приготовление домашнего йогурта — это сложно, дорого и требует каких-то особых кулинарных навыков, то спешу вас разубедить. На самом деле все гораздо проще. Вам не...

Почему механические клавиатуры — это прошлый век и за каким форматом будущее

Еще несколько лет назад механическая клавиатура считалась практически обязательным атрибутом игрового компьютера. Разнообразие переключателей, приятный звук нажатий, возможность подобрать усилие и...