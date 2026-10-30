Google перенесла одну из полезных функций iPhone на смартфоны Pixel

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Владельцы смартфонов Google Pixel смогут защищать отдельные приложения отпечатком пальца или PIN-кодом без установки сторонних программ. Функция App Lock появилась в Android 17 QPR3 Beta 3 и позволяет ограничить доступ к мессенджерам, банковским приложениям и другим программам с личными данными.

Чтобы включить защиту, достаточно зажать значок приложения и выбрать App Lock в появившемся меню. После этого система запросит подтверждение личности. Для разблокировки будут использоваться уже настроенные на смартфоне отпечаток пальца или PIN-код. Создать отдельный пароль специально для приложений нельзя.

Блокировка затрагивает и уведомления: их содержимое перестаёт отображаться, а виджеты и ярлыки защищённых приложений удаляются. Это снижает вероятность того, что посторонний увидит личную информацию даже без запуска самой программы.

Вместе с App Lock обновление добавило плавающие окна приложений, размытие отдельных элементов экрана блокировки и кнопку быстрого запуска камеры в панели быстрых настроек. Пока все эти изменения доступны в тестовой версии Android 17 QPR3 Beta 3. Ранее Google уже проверяла блокировку приложений в одной из бета-версий Android 17, но затем убрала её из сборки. Новое появление функции указывает на продолжение работы над ней, однако сроки выхода в стабильной версии пока не подтверждены.

Источник: phonearena