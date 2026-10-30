ACRONYM показал кроссовки THE BLADE с необычной конструкцией из 3D-печати

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| Новость | Одежда и аксессуары

Бренды ACRONYM и ALIVEFORM выпустили новую версию кроссовок THE BLADE под названием SILVER FANG. Обувь получила открытую решётчатую конструкцию, напечатанную на 3D-принтере. Она охватывает стопу и подошву, заменяя привычные материалы и отдельные элементы классической обуви.

Автор: ACRONYM/ALIVEFORM Источник: hypebeast.com

Вместо сплошного верха разработчики использовали гибкую пространственную структуру. Она обеспечивает вентиляцию, позволяет стопе свободнее двигаться и объединяет амортизацию с поддержкой. Конструкция также избавляет от необходимости сшивать или склеивать отдельные детали.

Модель выполнена в концепции barefoot — обуви, рассчитанной на более естественные движения стопы. Дизайн THE BLADE вдохновлён гонконгским боевиком «Меч» режиссёра Цуй Харка, вышедшим в 1995 году.

Продажи SILVER FANG пройдут 7 и 8 ноября 2026 года во время мероприятия GRAFT. PD в Шанхае. Кроссовки будут доступны эксклюзивно в одноимённом пространстве в районе Пудун.

Источник: hypebeast

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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